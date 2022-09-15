Можно купить несколько квартир: раскрыт гонорар Губина за 40-минутный концерт

Расценки певца озвучил Стас Барецкий.
Андрей Губин. Кадр из клипа «Девушки как звезды»

Андрей Губин. Кадр из клипа «Девушки как звезды»

Поклонники долгих пятнадцать лет ждали, пока Андрей Губин решит вернуться на сцену. По словам Стаса Барецкого, этот момент наконец настал.

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Экс-участник группы «Ленинград» заверил, что сейчас певец работает над новой концертной программой, с которой начнет выступать в ближайшем будущем. 

Концерты Губина будут рассчитаны на 40 минут. В основном он будет исполнять новые песни, однако в программу войдут и старые хиты. Например, «Мальчик-бродяга» и «Лиза».

«Гонорар мы пока поставили пять миллионов за выступление. Это немного. Но и Андрей пока не сможет два часа людей веселить», — рассказал Стас PROZVEZD.

Помимо гонорара заказчикам будут ставить определенное условие.

«Андрей в любой момент может уйти со сцены, так как пока ему тяжело выступать. То есть он легко может спеть три-четыре песни и покинуть мероприятие», — объяснил Барецкий.

Напомним, Губин оставил сцену из серьезных проблем со здоровьем. Артисту диагностировали левостороннюю прозопалгию лица.

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