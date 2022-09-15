Можно купить несколько квартир: раскрыт гонорар Губина за 40-минутный концерт

Поклонники долгих пятнадцать лет ждали, пока Андрей Губин решит вернуться на сцену. По словам Стаса Барецкого, этот момент наконец настал.

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Экс-участник группы «Ленинград» заверил, что сейчас певец работает над новой концертной программой, с которой начнет выступать в ближайшем будущем.

Концерты Губина будут рассчитаны на 40 минут. В основном он будет исполнять новые песни, однако в программу войдут и старые хиты. Например, «Мальчик-бродяга» и «Лиза».