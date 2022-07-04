Можно ехать: Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

Отличная новость пришла в понедельник утром, 4 июля. Через десять дней, а именно с 15 июля, в России снимаются ковидные ограничения, связанные с пересечением границ нашей страны.

Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела оперативное совещание, во время которого и прозвучало порадовавшее многих объявление.