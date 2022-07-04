Можно ехать: Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

Отличная новость пришла в понедельник утром, 4 июля. Через десять дней, а именно с 15 июля, в России снимаются ковидные ограничения, связанные с пересечением границ нашей страны.
Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова провела оперативное совещание, во время которого и прозвучало порадовавшее многих объявление.
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее оперативный штаб отменил с 14 июня ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжали действовать ограничения на въезд наземным транспортом.
По материалам «РИА Новости».