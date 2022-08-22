«Может, у них разногласия»: Кузьмин ищет объяснения поступку Резника по отношению к Пугачевой

На днях певица Азиза представила новую песню «Любимые не умирают», которую написал на злобу дня 84-летний Илья Резник. Экс-участник группы «Динамик» и брат Владимира Кузьмина Александр недоумевает, почему великий композитор не доверил свое новое творение Алле Пугачевой, для которой некогда написал множество хитов.

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По мнению Кузьмина, именно Пугачева, с которой Резника так много связывает, должна была спеть столь патриотичную песню. Поскольку она – «самая лучшая», цитирует Кузьмина «ProЗвезд».