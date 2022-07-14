«Может свести ногу»: Шахназаров объяснил, почему Покровскому не удастся выступить в России

По словам журналиста, музыкант точно не сыграет на сцене в городе на Неве. «Максим, у тебя может свести ногу, у тебя может свести палец, у тебя может свести нос, руку и даже х… Но концертов в Санкт-Петербурге у тебя не будет», — заметил Шахназаров.

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Ранее Максим Покровский заявил, что хотел бы выступить в некоторых городах России. В пример он приводил Санкт-Петербург.