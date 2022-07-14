«Может свести ногу»: Шахназаров объяснил, почему Покровскому не удастся выступить в России

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» заявил, что музыканту из группы «Ногу свело» Максиму Покровскому не удастся в ноябре выступить в России, как он мечтает.
«Максим Покровский, будучи рокером, поет песни Михаила Гуцериева. Наверное, хочет он захватить «Золотой граммофон».
По словам журналиста, музыкант точно не сыграет на сцене в городе на Неве. «Максим, у тебя может свести ногу, у тебя может свести палец, у тебя может свести нос, руку и даже х… Но концертов в Санкт-Петербурге у тебя не будет», — заметил Шахназаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Максим Покровский заявил, что хотел бы выступить в некоторых городах России. В пример он приводил Санкт-Петербург.