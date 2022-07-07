«Может сколько угодно злиться и пыхтеть»: Собчак опозорила Сабурова после сравнений с лошадью

Ксению Собчак, похоже, задели едкие выпады стендап-комика Нурлана Сабурова. Шоумен публично прошелся по именитой телеведущей, назвав ее лошадью. Кроме того, комик щедро сдобрил свой монолог нецензурной бранью. Вполне естественно, что спич Нурлана Сабурова дошел и до самой Ксюши, которая в обиду себя не даст.

За жену театрального режиссера Константина Богомолова вступился и политик Сергей Миронов. Кстати, многие поклонники также недоумевали, с какой стати Нурлан Сабуров позволил себе со сцены говорить откровенные гадости про Ксению Анатольевну.

Телеведущая же подметила, что «Нурланчик шутит свои смешные шутки про лошадь, которые общественность никогда, никогда-никогда-никогда не слышала». Дав понять, что не видит ничего свежего в «искрометном» юморе Сабурова. После чего, Ксения и вовсе опозорила шоумена, послав его на другую сторону берега. Причем в не самых культурных выражениях.

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«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить... (далее нецензурная брань). Я умнее и я права, и мне не надо спускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди это видят», — отметила Ксения Собчак.

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