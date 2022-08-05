Может, кто-то лучше него споет: Соседов поддержал инициативу отдать песни Шатунова другим

Концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов категорически заявил, что песни умершего артиста его близкие не отдадут ни Григорию Лепсу, ни Дане Милохину, ни кому-либо другому.

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По его словам, Шатунов был против этого, поэтому родные выполнят его просьбу. Вместе с тем музыкальный критик Сергей Соседов считает, что дать песням солиста «Ласкового мая» вторую жизнь — хорошая идея.

«Почему бы не перепеть эти милые песни? Сейчас уже таких не пишут, это знак того времени. Сегодня в эстраде нет мелодии, там нечего петь, там одни какие-то звуки, порой, невнятные. Может быть, кто-то лучше споет, чем Юра Шатунов», — сказал Telegram-каналу «Звездач» критик.