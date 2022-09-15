«Может, интим у них есть по нетрезвой лавочке»: Борисова заподозрила Панина в романе с Лазаревой*

Телеведущая Дана Борисова заявила, что у актера Алексея Панина и телеведущей Татьяны Лазаревой* может быть роман в Испании, где они сейчас живут.

По ее словам, Панин и Лазарева практически не просыхают. Они деградировали и на этой почве нашли друг друга. Они словно гиены тявкают, находясь на расстоянии, сообщает eg.ru.

«На лицо алкогольная зависимость и у одного, и у другого. Я подозреваю, что Панин там что-то еще употребляет. Считаю их совершенно нерукопожатными, подлыми. Не хотелось бы с ними встретиться. Может, и интим у них есть по нетрезвой лавочке. Мне противно даже в этом ковыряться. Панину вообще, по-моему, пофиг с кем, в какой позе: и с людьми, и с животными», - заявила Борисова.

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Напомним, что Панин и Лазарева* уже не раз негативно высказывались о родной стране. В Россию они в ближайшие годы возвращаться не намерены.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.