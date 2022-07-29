«Может дойти до судебных разбирательств»: у вдовы Шатунова появилась еще одна проблема

После смерти Юрия Шатунова выяснилось, что он забывал платить налоги. Так, артист остался должен фискальным органам 77,7 тысяч рублей. В сумму вошли неоплаченные сборы за недвижимость, налоги на доходы, а также пени за просрочку.
Теперь платить долг придется его жене и детям. Об этом заявил юрист Михаил Алексеев.
«Если долгое время долг не гасить, дело может дойти до судебных разбирательств. ФНС обращается в суд, и судебные приставы по решению суда могут арестовать имущество наследника до тех пор, пока он не заплатит», - сказал «Комсомольской правде» Алексеев.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. После кремации часть праха певца похоронили на Троекуровском кладбище, а другую отвезли в Германию.