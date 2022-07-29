«Может дойти до судебных разбирательств»: у вдовы Шатунова появилась еще одна проблема

После смерти Юрия Шатунова выяснилось, что он забывал платить налоги. Так, артист остался должен фискальным органам 77,7 тысяч рублей. В сумму вошли неоплаченные сборы за недвижимость, налоги на доходы, а также пени за просрочку.

Теперь платить долг придется его жене и детям. Об этом заявил юрист Михаил Алексеев.