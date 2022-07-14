«Может быть, вы наш»: Шахназаров объяснил, почему Ройзман до сих пор на свободе

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» объяснил, почему известный своими оппозиционными взглядами бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман все еще на свободе.

На днях Евгений Ройзман опубликовал фотографию, на которой изображены оппозиционеры, среди которых и он. Ее он подписал: «Я один на свободе».

«Евгений. Надо было пафоса подбросить. Я один из четырех мушкетеров на свободе. Евгений, а вот тут начинают появляться вопросы. Если вы один на свободе, так, может быть, вы наш? Они-то все трое на киче. Ну в КПЗ. А вы на свободе», — заметил журналист.

По словам Шахназарова, есть два варианта, почему все так происходит. «Ройзман наговорил на несколько статей, а эти парятся. Вот вопросы к правоохранительным органам. В Екатеринбурге у Ройзмана сильная лапа, которая позволяет ему находиться на свободе. Или Ройзман наш. Я думаю, что Ройзман наш. Ребята мне говорят: «Что-то там странно». Но мы будем наблюдать, но если Ройзман наш — то это неудивительно», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Евгений Ройзман — российский политический и общественный деятель. Бывший глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы. Депутат Государственной думы IV созыва. Борец с наркоторговлей. Основатель фонда «Город без наркотиков», поэт, предприниматель.