«Можем позволить себе ребенка»: Катя Токарева из «Дома-2» высказалась о своей беременности

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян уже почти десять лет вместе. Они ровесники, им по 33 года.
Поклонники уже давно атакуют пару вопросами на предмет пополнения в семействе.
И только в мае этого года Катя Токарева объявила в микроблоге, что ждет первенца. У нее и Юрия Слободяна совсем скоро родится мальчик.
Катя Токарева призналась, что только сейчас почувствовала себя готовой к появлению детей. Она счастлива, что все в ее жизни происходит вовремя.
«Всему свое время, и именно сейчас мы анализируем и понимаем, что, наконец-то, мы взрослые, состоявшиеся люди, хотим и можем себе позволить ребенка, и дать ему самое лучшее, но главное — это то, что морально мы к этому стали готовы», — написала Катя Токарева в микроблоге.