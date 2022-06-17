«Можем позволить себе ребенка»: Катя Токарева из «Дома-2» высказалась о своей беременности

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян уже почти десять лет вместе. Они ровесники, им по 33 года.

Поклонники уже давно атакуют пару вопросами на предмет пополнения в семействе.

И только в мае этого года Катя Токарева объявила в микроблоге, что ждет первенца. У нее и Юрия Слободяна совсем скоро родится мальчик.

Катя Токарева призналась, что только сейчас почувствовала себя готовой к появлению детей. Она счастлива, что все в ее жизни происходит вовремя.