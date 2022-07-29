«Мозг ожиревший»: сестра Фриске разнесла поклонницу за оскорбление дочки

Наталья Фриске с удовольствием показывает в соцсетях фотографии и видео с долгожданной дочкой Луной. Большинство поклонников умиляются, глядя на малышку, однако находятся и такие, которые критикуют ее.

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Так, одна из женщин в жесткой форме написала Наталье, что считает ее наследницу «заплывшей жиром».

Фриске не просто ответила грубиянке, но и обнародовала ее оскорбительное сообщение.