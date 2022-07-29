«Мозг ожиревший»: сестра Фриске разнесла поклонницу за оскорбление дочки

Наталья жестко ответила женщине, написавшей грубый комментарий о ее маленькой наследнице.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети

Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети

Наталья Фриске с удовольствием показывает в соцсетях фотографии и видео с долгожданной дочкой Луной. Большинство поклонников умиляются, глядя на малышку, однако находятся и такие, которые критикуют ее.

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Так, одна из женщин в жесткой форме написала Наталье, что считает ее наследницу «заплывшей жиром».

Фриске не просто ответила грубиянке, но и обнародовала ее оскорбительное сообщение.

«Ну, мозг точно ожиревший у барышни. Что тут можно сказать? У человека явно расстройство психики, оскорблять маленького ребенка», — написала Наталья.

Фото: соцсети

Впрочем, принимать неприятный комментарий близко к сердцу знаменитость не стала. Она заверила, что давно не обращает внимания на подобные выпады злопыхателей.

«Ребят, спасибо вам большое за поддержку. Скажу одно, я не обращаю внимания абсолютно никак. Я выложила просто чтобы вы посмотрели, какие есть абсолютно неадекватные люди», — поделилась Фриске.

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