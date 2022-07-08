«Моя звездочка»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» предстала с подросшей дочерью Бетти в роскошном отеле

Восьмого июля, в День любви, семьи и верности, родилась дочка бывших участников «Дома-2» Таты и Валеры Блюменкранц Беатриса.
В эту пятницу ей исполнилось уже пять лет. Тата Блюменкранц публично поздравила Бетти с днем рождения, посвятив дочери публикацию в микроблоге.
«С Днем рожденья, доченька моя! Как будто еще вчера тебя на свет родила, а тебе уже сегодня целых 5 лет! Будь счастлива, моя звездочка. Люблю», - написала в микроблоге Тата Блюменкранц.
Пост Тата Блюменкранц сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с Бетти в номере роскошного отела.
Мама и ее дочка вместе лежат на кровати в одинаковых халатах и приняв одинаковые позы. Яблоко от яблоньки.
Тата Блюменкранц и ее дочка Бетти. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Тата и Валера Блюменкранц разошлись, когда Бетти была совсем маленькой. Тата одна воспитывает дочку, а Валера периодически видится с малышкой и берет ее к себе в гости в Санкт-Петербург, где живет с женой Аней Левченко и сыном Давидом.
Смотрите также