«Моя звездочка»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» предстала с подросшей дочерью Бетти в роскошном отеле

Восьмого июля, в День любви, семьи и верности, родилась дочка бывших участников «Дома-2» Таты и Валеры Блюменкранц Беатриса.

В эту пятницу ей исполнилось уже пять лет. Тата Блюменкранц публично поздравила Бетти с днем рождения, посвятив дочери публикацию в микроблоге.

«С Днем рожденья, доченька моя! Как будто еще вчера тебя на свет родила, а тебе уже сегодня целых 5 лет! Будь счастлива, моя звездочка. Люблю», - написала в микроблоге Тата Блюменкранц.

Пост Тата Блюменкранц сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с Бетти в номере роскошного отела.

Мама и ее дочка вместе лежат на кровати в одинаковых халатах и приняв одинаковые позы. Яблоко от яблоньки.