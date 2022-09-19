«Моя вторая половинка»: Никита Уманский из «Дома-2» показал новую избранницу

Экс-участник проекта Даня Сахнов тут же отреагировал, давая понять, что уже давно знаком с девушкой приятеля.

Никита Уманский ответил, что представлять возлюбленную своей аудитории в соцсети не торопился, пока сам не убедился, что это серьезно.