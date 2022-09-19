«Моя вторая половинка»: Никита Уманский из «Дома-2» показал новую избранницу

Бывший участник «Дома-2» Никита Уманский, строивший отношения на проекте с Настей Паршиной, представил подписчикам новую избранницу.
В микроблоге он поделился снимком в компании со стройной блондинкой по имени Анна.
«Знакомьтесь, моя вторая половинка», — написал Никита Уманский под фото.
Экс-участник проекта Даня Сахнов тут же отреагировал, давая понять, что уже давно знаком с девушкой приятеля.
Никита Уманский ответил, что представлять возлюбленную своей аудитории в соцсети не торопился, пока сам не убедился, что это серьезно.
Никита Уманский и его девушка. Фото: соцсети
«Бро, ты же знаешь, я теперь не кидаюсь. Мне, чтобы показать своей аудитории, я должен был как минимум сам убедиться, что у нас все окей, а это можно сделать только спустя время. И сегодня уже 7 месяцев», — добавил Никита Уманский.
Девушка Никиты Уманского. Фото: соцсети
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Напомним, Никита Уманский и Настя Паршина расстались сразу после рождения их сына Адриана. Малыш живет с мамой, а папа изредка наведывается к нему. В сентябре Адриану исполнилось уже полтора года.