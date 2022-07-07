«Моя вселенная»: жена Саши Задойнова из «Дома-2» понежничала с пятимесячной дочкой-пухляшкой

Бывшая участница «Дома-2» Ксения Задойнова впервые стала мамой уже в довольно зрелом возрасте. Она родила дочку, когда ей было почти 38 лет.
Сейчас Ксения Задойнова наслаждается материнством и готовится отметить пять месяцев со дня рождения крошки Софии.
В микроблоге Ксения Задойнова поделилась милым видео, на котором запечатлено, как она нежничает с малышкой.
«Моя вселенная! Софи, моя смышленая девочка, завтра тебе 5 месяцев, и у тебя уже прорезался первый зубик. Не устану благодарить тебя за то, что ты меня выбрала», — написала под видео Ксения Задойнова.
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Напомним, для Ксении Задойновой София стала первенцем, а вот для ее мужа Александра — третьим по счету ребенком.
Помимо Софии, у него есть дочка Настя от первого брака и Александра — от отношений с Элиной Камирен.
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