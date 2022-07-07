«Моя вселенная»: жена Саши Задойнова из «Дома-2» понежничала с пятимесячной дочкой-пухляшкой

Бывшая участница «Дома-2» Ксения Задойнова впервые стала мамой уже в довольно зрелом возрасте. Она родила дочку, когда ей было почти 38 лет.

Сейчас Ксения Задойнова наслаждается материнством и готовится отметить пять месяцев со дня рождения крошки Софии.

В микроблоге Ксения Задойнова поделилась милым видео, на котором запечатлено, как она нежничает с малышкой.