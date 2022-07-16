«Моя вселенная»: Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросшего сына, которому исполнился год

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска обрела настоящее счастье, уехав после проекта в Америку.
Здесь она встретила своего любимого мужчину и год назад родила сына Семина. Оксана Ряска наслаждается материнством и периодически показывает малыша в микроблоге, пока скрывая его лицо.
Накануне, 15 июля, Семену исполнился ровно год. Оксана Ряска поделилась новым снимком наследника, на котором он запечатлен на пляже любующимся гладью океана.
Сын Оксаны Ряски. Фото: соцсети
«Сегодня нашему сыну 1 годик! Как летит время! Божечки, ты родился ровно в середине лета, и ты мой любимый самый, самый, рачок! Обожаю тебя, моя вселенная! Пусть жизнь тебя любит, а ты любишь жизнь. Будь счастлив, наш мальчик, и всегда здоров, а мы с папой сделаем все остальное. Ты мой первенец, ты мое счастье! Ты моя вселенная, Simon S», - написала под фото Оксана Ряска.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».