«Моя вселенная»: Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросшего сына, которому исполнился год

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска обрела настоящее счастье, уехав после проекта в Америку.

Здесь она встретила своего любимого мужчину и год назад родила сына Семина. Оксана Ряска наслаждается материнством и периодически показывает малыша в микроблоге, пока скрывая его лицо.

Накануне, 15 июля, Семену исполнился ровно год. Оксана Ряска поделилась новым снимком наследника, на котором он запечатлен на пляже любующимся гладью океана.