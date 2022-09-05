«Моя страна отобрала у меня мечту»: Касаткина официально объявила, что больше не выступит под флагом России

В пример Касаткина привела турнир Большого шлема «Ролан Гаррос». «Там для победителя играет гимн его страны. Моя мечта была с кубком «Роллан Гаррос» стоять и слушать гимн. Я выучила в детстве гимн России, но уже не смогу его исполнить. Я не могу назвать себя не патриотом своей страны. Я выучила гимн, но больше никогда не смогу его исполнить», - заявила Касаткина.

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Напомним, что Дарья Касаткина – сильнейшая российская теннисистка. Недавно она совершила каминг-аут.