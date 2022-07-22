«Моя семья в этом моменте поддерживает»: какое незыблемое правило было у Шатунова

«Есть ли ваша жена Светлана Шатунова в соцсетях?», - спросила подписчица.

«Абсолютно ни в каких соцсетях моей жены нет, не было и не будет. То же самое касается и детей. Ни у Эстеллы, ни у Дэнниса нигде нет ни аккаунтов, ничего. Это уже мое семейное правило. Моя семья в этом моменте поддерживает», - рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.