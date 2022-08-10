«Моя!»: Прилучный, истекая слюнками, поспешил обозначиться у Брутян в монокини на песке

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, видимо, немного устали в отпуске с детьми от Агаты Муцениеце в Турции. И отправились в другое путешествие «по-взрослому» — на Мальдивы.

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Здесь влюбленные звезды в буквальном смысле отлипнуть друг от друга не могут, расхваливая друг друга в социальных сетях.

Зепюр Брутян трелью соловья пропела комплименты Павлу Прилучному, который поплавал с акулами. А «мажор» не смог удержаться, когда увидел свою девушку, лежащей на песке в нюдовом купальнике. Монокини создавало чарующий эффект обнаженной кожи, и Павла можно понять.

Зепюр выставила фото в этом виде в соцсети, а Павел поспешил написать в комментариях под ним: «Моя!»