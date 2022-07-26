«Моя подружайка Ларочка»: Гузеева выставила Удовиченко в непотребном виде в Болгарии

Две подруги — 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева и 67-летняя Лариса Удовиченко находятся сейчас на отдыхе в Болгарии.
У каждой из знаменитостей в этой стране есть недвижимость — апартаменты в болгарском комплексе «Эмеральд».
Лариса Гузеева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела у себя в гостях Ларису Удовиченко. Подруги поужинали на просторной террасе с видом на море.
«Приехала моя подружайка Ларочка Удовиченко с племяшкой. Как всегда, нажарила она бычков. Моя красота», — сказала за кадром Лариса Гузеева.
Свою любимую подругу Лариса Гузеева выставила, прямо скажем, в не лучшем свете. Лариса Удовиченко предстала на балконе в непотребном для звезды виде.
Простецкое платье в горошек, без прически и намека даже на легкий макияж. Ну, собственно, на отдыхе он и необязателен.
Но вряд ли Лариса Удовиченко планировала в таком виде попадать на глаза поклонников.
Лариса Удовиченко в гостях у Ларисы Гузеевой. Фото: скрин соцсети
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