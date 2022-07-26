«Моя подружайка Ларочка»: Гузеева выставила Удовиченко в непотребном виде в Болгарии

Телеведущая Лариса Гузеева запечатлела подругу Ларису Удовиченко на балконе своей квартиры в Болгарии.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Две подруги — 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева и 67-летняя Лариса Удовиченко находятся сейчас на отдыхе в Болгарии.

У каждой из знаменитостей в этой стране есть недвижимость — апартаменты в болгарском комплексе «Эмеральд».

Лариса Гузеева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела у себя в гостях Ларису Удовиченко. Подруги поужинали на просторной террасе с видом на море.

«Приехала моя подружайка Ларочка Удовиченко с племяшкой. Как всегда, нажарила она бычков. Моя красота», — сказала за кадром Лариса Гузеева.

Свою любимую подругу Лариса Гузеева выставила, прямо скажем, в не лучшем свете. Лариса Удовиченко предстала на балконе в непотребном для звезды виде.

Простецкое платье в горошек, без прически и намека даже на легкий макияж. Ну, собственно, на отдыхе он и необязателен.

Но вряд ли Лариса Удовиченко планировала в таком виде попадать на глаза поклонников.

Лариса Удовиченко в гостях у Ларисы Гузеевой. Фото: скрин соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  