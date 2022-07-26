«Моя подружайка Ларочка»: Гузеева выставила Удовиченко в непотребном виде в Болгарии

Две подруги — 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева и 67-летняя Лариса Удовиченко находятся сейчас на отдыхе в Болгарии.

У каждой из знаменитостей в этой стране есть недвижимость — апартаменты в болгарском комплексе «Эмеральд».

Лариса Гузеева поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела у себя в гостях Ларису Удовиченко. Подруги поужинали на просторной террасе с видом на море.