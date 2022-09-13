«Моя новая любовь»: Собчак щегольнула в трикотажном костюме мятного цвета с юбкой миди и ботинках Jil Sander

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она вела развлекательные передачи в молодости. Теперь блондинка все чаще берет интервью у именитых персон.
Она снимает свои передачи. Примечательно, что телеведущая не пропускает громких светских раутов и премий. Порой она становится ведущей таких вечеров.
Недавно Ксения вернулась после отпуска в столицу. Она сразу решила пополнить гардероб новыми осенними нарядами. Когда телеведущая отметилась с мужем Константином Богомоловым на премьере, то поклонники заметили выпирающий живот. Теперь блондинку подозревают в беременности. Однако она пока молчит, не комментируя сплетни.
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На этот раз Собчак решила похвастаться новым аутфитом. Она примерила трикотажный костюм мятного цвета с юбкой миди. Телеведущая дополнила уютный образ белыми ботинками со кошенным мысом Jil Sander. Также она думала надеть похожие полуботинки с мехом снаружи.
«Идеальный костюм на прохладную погоду и моя новая любовь - пушистые Jil Sander.
Хотели увидеть,как луки, которые я собираю, на мне смотрятся? А вот так)) обычно уже на себе лень фотографировать, но сегодня ловите.
Вообще Jil Sander наверное сейчас мой самый любимый бренд - с того момента как Фиби Фило ушла из Celine», – заявила звезда.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды