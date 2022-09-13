«Моя новая любовь»: Собчак щегольнула в трикотажном костюме мятного цвета с юбкой миди и ботинках Jil Sander

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она вела развлекательные передачи в молодости. Теперь блондинка все чаще берет интервью у именитых персон.

Она снимает свои передачи. Примечательно, что телеведущая не пропускает громких светских раутов и премий. Порой она становится ведущей таких вечеров.