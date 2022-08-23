«Моя любовь»: Татьяна Навка запечатлела подросшую дочку в розовом купальнике с крылышками на море

Примечательно, что на днях Навка отметила день рождения дочки. Надежда в свои восемь лет учит несколько языков, играет на пианино и участвует в соревнованиях. На этот раз наследница чемпионки наслаждается отдыхом. Фигуристка засняла ее в белых брюках и розовом купальнике с крылышками. Малышка была на море.

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