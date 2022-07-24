«Моя любимая летняя одежда»: Нетребко в мини-шортах и шелковой косынке козырнула идеальными ногами

Анна Нетребко уже давно стала звездой. Она одна из самых известных оперных певиц в мире. Гастроли Анны обычно расписаны на год вперед.

Она объезди всю Европу, жила в Нью-Йорке и также давала концерты в Англии. Уже давно артистка живет в столице Австрии. Она растит сына Тьяго, а на сцене порой выступает с мужем Юсифом Эйвазовым.