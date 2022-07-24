«Моя любимая летняя одежда»: Нетребко в мини-шортах и шелковой косынке козырнула идеальными ногами

Анна Нетребко уже давно стала звездой. Она одна из самых известных оперных певиц в мире. Гастроли Анны обычно расписаны на год вперед.
Она объезди всю Европу, жила в Нью-Йорке и также давала концерты в Англии. Уже давно артистка живет в столице Австрии. Она растит сына Тьяго, а на сцене порой выступает с мужем Юсифом Эйвазовым.
Недавно Анна возобновила концерты, хотя с ней перестали сотрудничать в некоторых театрах. Она успешно выступила в Италии и смогла там отдохнуть на море. А вот на днях артистка приехала в Германию. Ей удалось погулять по Баварии. Каждый раз она демонстрировала яркие образы.
«Моя любимая летняя одежда – шорты! В жару не приемлю сложных аутфитов», – заявила она.
На первом фото Анна покрасовалась в белых мини-шортах и блузке с принтом. Наряд украсила косынка, которую певица повязала на голову. Она подчеркнула стройные ноги и загар.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
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А вот на другом фото Нетребко уже отметилась в джинсовых шортах, которые украсили желтые лоскуты ткани из органзы. Куртка с принтом в тон дополнила образ. Она снова подчеркнула свои ноги. Оперная дива вызвала восторг у фанатов.
К слову, в Германии Анна дала успешные концерты. Публика осыпала ее овациями. Артистка была в вечерних платьях.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды