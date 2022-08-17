«Моя купчиха маленькая»: Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в розовую чалму для прогулки в парке

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. В апреле этого года она родила дочку Луну. Малышка сделала ее по-настоящему счастливой.
Сейчас Наталья Фриске наслаждается своим поздним материнством и постит в микроблоге много контента с участием дочери Луны.
Девочка чувствует любовь к ней мамы и бабушки с дедушкой и растет жизнерадостным и пухленьким ребенком.
На этот раз Наталья Фриске поделилась видео с прогулки в парке. Голову дочки Луны она украсила розовой чалмой.
«Нам надоело в колясочке лежать. Мы решили пересесть в слинг. Кайфует моя купчиха маленькая», — рассказала Наталья Фриске в кадре.
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Напомним, на днях Наталья Фриске объявила, что в сентябре выйдет из декрета и приступит к работе. Она — мастер перманентного макияжа.