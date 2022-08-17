«Моя купчиха маленькая»: Наталья Фриске нарядила дочку-пухляшку в розовую чалму для прогулки в парке

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. В апреле этого года она родила дочку Луну. Малышка сделала ее по-настоящему счастливой.

Сейчас Наталья Фриске наслаждается своим поздним материнством и постит в микроблоге много контента с участием дочери Луны.

Девочка чувствует любовь к ней мамы и бабушки с дедушкой и растет жизнерадостным и пухленьким ребенком.

На этот раз Наталья Фриске поделилась видео с прогулки в парке. Голову дочки Луны она украсила розовой чалмой.