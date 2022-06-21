«Моя булка»: Наталья Фриске запечатлела двухмесячную дочку в кроватке

Наталья Фриске уже давно покинула группу «Блестящие». Ее в коллектив привела сестра Жанна Фриске, но она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, в отличие от родственницы, которая стала звездой.
Несколько лет Наталья работает в салоне красоты. А в этом году она исполнила свою мечту — стала мамой. В Москве сестра Жанны родила дочку, которую назвала Луной.
Теперь новоиспеченная мама находится в декретном отпуске. Она решила посвятить себя ребенку. Фриске часто с ней гуляет и даже водит на занятия по плаванию. Она также любит наряжать наследницу в модные наряды. Не так давно крохе исполнилось два месяца, поэтому она перестала прятать ее лицо.
На этот раз Наталья запечатлела малышку, которая только проснулась и лежала в кроватке. Она показала, как кроха подросла.
«Моя булка», — ласково написала звезда.
Луна Фриске. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились малышкой. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего милая», «Сладкий пирожок», «Щечки такие пухлые», «Луна прекрасна», «У вас такая красавица растет», «Она будет еще одной Фриске, чарующей красавицей», «Ну что за милота», «У вас с утра дома встает солнышко», — стали писать подписчики.