«Моя булка»: Наталья Фриске запечатлела двухмесячную дочку в кроватке

Наталья Фриске уже давно покинула группу «Блестящие». Ее в коллектив привела сестра Жанна Фриске, но она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, в отличие от родственницы, которая стала звездой.

Несколько лет Наталья работает в салоне красоты. А в этом году она исполнила свою мечту — стала мамой. В Москве сестра Жанны родила дочку, которую назвала Луной.