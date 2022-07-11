«Мой водитель»: Топурия в джинсовых шортах и рубашке оверсайз отметилась с годовалым сыном в машине

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Она славится своим необычным тембром голоса, а также чувством стиля.

Порой на сцене артистка предстает в ярких платьях и костюмах. Она успевает не только строить карьеру, но и воспитывать двоих детей. Недавно звезда отпраздновала семилетие дочки Оливии.