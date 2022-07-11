«Мой водитель»: Топурия в джинсовых шортах и рубашке оверсайз отметилась с годовалым сыном в машине

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Она славится своим необычным тембром голоса, а также чувством стиля.
Порой на сцене артистка предстает в ярких платьях и костюмах. Она успевает не только строить карьеру, но и воспитывать двоих детей. Недавно звезда отпраздновала семилетие дочки Оливии.
Также Кети со своим мужем Львом Деньговым растит сына Адама. Малышу всего один год, поэтому пара предпочитает скрывать его лицо.
Примечательно, что недавно супруги отправились в путешествие. Артистка решила поделиться трогательными кадрами. Она засняла наследника, который решил нажать на гудок в автомобиле. Он был в джинсах и футболке.
«Вы посмотрите, мой водитель! Какой водитель сегодня меня везет. Соседи точно рады», — отметила звезда.
Примечательно, что Топурия облачилась в джинсовые мини-шорты и белую рубашку оверсайз. Она похвасталась своей ультрамодной обувью Adidas Yeezy. Певица решила поддержать тренд на стиль спорт-шик. Она подчеркнула свои стройные ноги.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали ее комплиментами. Артистке также многие написали, что ее сын быстро растет.
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«Какие красивые», «Просто бесподобно», «Роскошный лук», «Какой Адам большой», «Ну слов нет, водитель! Весь в папу», — стали писать пользователи Сети.