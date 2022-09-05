«Мой сын»: муж Нетребко написал пасынку стихотворение

Муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов поздравил своего пасынка Тьяго с днем рождения, и сделал это помпезно и на весь Интернет. Он разместил фотографии с именинником у себя в микроблоге и опубликовал теплые слова в его адрес, а также заодно похвастался своим поэтическим талантом.

«С днем рождения, мой родной человечек! 14 лет… пусть будет еще 100 таких дней рождения! Поздравляю стихами, которые я написал к твоему дню!» - сообщил отчим и привел поэзию под названием «Мой сын».

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Назвав Тьяго сыном, Эйвазов подчеркнул, что считает себя его отцом. Хотя воспитывает мальчика он с 2015 года, когда официально зарегистрировал брак с его матерью. Настоящим папой единственного наследника Нетребко является ее первый муж, баритон Эрвин Шротт.