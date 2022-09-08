«Мой Саша»: Волочкова показала нового возлюбленного

Анастасия Волочкова всегда пользовалась успехом у представителей сильного пола. 46-летняя балерина рассталась с экс-бойфрендом считанные месяцы назад, но уже обзавелась новым возлюбленным.
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На этот раз звезда не стала скрывать избранника и опубликовала совместное фото с ним в соцсети. На снимке Анастасия позировала в салоне автомобиля в удобном костюме персикового цвета, а спутник обнимал ее за плечо.
«А моих цветов доставку заказал мой Саша на трех машинах», — похвасталась Волочкова.
Анастасия Волочкова со спутником. Фото: соцсети
Пользователи Сети порадовались за счастливую артистку.
«Какая вы влюбчивая! Надеюсь, наконец найдете свое счастье»; «Расцвела. Видимо, достойный мужчина»; «Красивая пара»; «Класс. Живи в свое удовольствие», — написали они.