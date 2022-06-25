«Мой ровесник»: скорбящая Наташа Королева назвала возраст умершего Юры Шатунова опасным

23 июня от инфаркта скончался Юра Шатунов. Певцу было 48 лет, и его внезапная смерть потрясла всех. Уже известно, что похоронят звезду в Москве на Троекуровском кладбище, хотя более 10 лет он жил в Германии – там встретил любовь и переехал.

Певица Наташа Королева не смогла промолчать, узнав о смерти солиста «Ласкового мая». «Мой ровесник 1973 года. Жить и жить!» - написала артистка. А с подписчиками поделилась переживаниями, записав на видео себя в микроблоге.

«Есть события, которые выбивают нас всех из равновесия, потому что мы эмоционируем и не можем воспринимать какие-то очень печальные горестные новости. И то, что такой молодой парень, всего-навсего 48 лет, наше детство и юность Юра Шатунов… Жить и жить пацану… просто это самый такой опасный возраст и для женщин, и для мужчин. Как говорят, переходный возраст к зрелому состоянию организма, и в этот период надо особенно следить за своим здоровьем», - сказала звезда.