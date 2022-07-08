«Мой пузанчик разродился»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони сообщил о рождении ребенка

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился прекрасной новостью с подписчиками.
У сотрудницы реалити-шоу, визажиста Виктории Калмыковой родился первенец. Влад Кадони поделился в микроблоге снимком с Викторией, на котором она запечатлена на последних сроках беременности.
Под фото Влад Кадони в свойственной ему ироничной манере поздравил молодую маму с появлением малыша.
«Сегодня мой пузанчик разродился. Вика, дорогая моя, поздравляю с рождением первого ребеночка! Желаю здоровья и еще нескольких, только не сразу, а то уволю. На работу выходи, как захочешь, но долго ждать не буду, а то уволю. Ну, и давай там уже быстрее в себя приходи, а то… Ну, ты поняла! Поздравлялки! P.s. Для тех, кто болен головой. На всякий случай! Ребенок не мой. У Вики прекрасный муж», - написал Влад Кадони.
Кто родился у Виктории, Влад Кадони предпочел не уточнять. У самой молодой мамы в микроблоге информации о появлении малыша на свет пока нет. Зато неделю назад Виктория сообщала, что намерена вернуться к любимой работе уже в августе.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Смотрите также