«Мой пузанчик разродился»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони сообщил о рождении ребенка

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони поделился прекрасной новостью с подписчиками.

У сотрудницы реалити-шоу, визажиста Виктории Калмыковой родился первенец. Влад Кадони поделился в микроблоге снимком с Викторией, на котором она запечатлена на последних сроках беременности.

Под фото Влад Кадони в свойственной ему ироничной манере поздравил молодую маму с появлением малыша.