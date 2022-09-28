«Мой папа станет королём, вам лучше остерегаться!»: принц Джордж пугает одноклассников своими «связями»

Сын принца Уэльского Уильяма, девятилетний Джордж, несмотря на свое королевское происхождение, остается ребенком и ведет себя как нормальный ребенок. К примеру, недавно он подрался с мальчишками на школьном дворе и, чтобы защитить себя, решил вытянуть из кармана единственный «козырь».

«Мой папа станет королём, вам лучше остерегаться!» - заявил принц Джордж.

Конечно, мальчик мог бы напугать драчунов и тем, что в будущем он сам будет носить королевскую корону, но такую далекую перспективу он, вероятно, с трудом представляет.

Как сообщает The Sun, о том, что после Уильяма королем станет он, Джордж узнал лишь пару лет назад. Родители пытаются воспитывать его с пониманием того, в какой семье он живет, но при этом не «грузят» мальчика чувством долга.

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