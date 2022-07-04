«Мой друг Борис»: светящаяся от счастья Литвинова провела время в компании Гребенщикова

Оскандалившийся Борис Гребенщиков недавно признался, что уже много лет живет в Лондоне. В конце мая «Аквариум» давал концерт в Израиле, а сам артист гостил там несколько недель.
В Тель-Авиве Гребенщиков успел встретиться со многими звездами, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина и принял участие в нашумевшем форуме свободной культуры.
А накануне лидер «Аквариума» отметился в Париже. В столице Франции он провел время с еще одной сбежавшей из России звездой Ренатой Литвиновой.
Рената Литвинова и Борис Гребенщиков (слева). Фото: соцсети
«Мой друг Борис», - подписала фото Литвинова, которое разместила в соцсети.
Напомним, в Париж Рената уехала в марте, позабыв про спектакли и гастроли. В столице Франции у нее есть собственная квартира. Недвижимость актриса приобрела еще в 2015 году.
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