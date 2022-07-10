Москвичам пообещали дождь с грозой 10 июля

Днем, 10 июля, Главного управления МЧС по Москве сообщили о приближающейся грозе.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим спасатели рекомендовали жителям столицы быть внимательными и острожными на транспорте и вне его, парковать автомобили вдали от деревьев, опасаться рекламных щитов и шатких конструкций. Во время грозы не рекомендуется укрываться от непогоды под деревьями и оставлять детей без присмотра.

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Добавим, что всего за час до этого сообщения МЧС предупредило о сильной жаре (31-33 градуса) в Москве на 11 июля.

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