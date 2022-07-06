«Москва встретила с любовью»: Барановская без макияжа и в черном платье плиссе предстала на публике

Юлия Барановская — одна из соведущих Александра Васильева в «Модном приговоре», но съемки передачи приостановили еще в феврале. Ну а пока теледива посвящает все свободное время семье. Юлия любит путешествовать.

Своим поклонникам экс-возлюбленная Андрея Аршавина сообщила, что вернулась домой. В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в черном платье плиссе с принтом. Наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры. Барановская не побоялась предстать без макияжа.