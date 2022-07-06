«Москва встретила с любовью»: Барановская без макияжа и в черном платье плиссе предстала на публике

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным смогла построить карьеру на телевидении.
При этом она воспитывает троих детей. Также Юлию часто приглашают вести концерты и фестивали. Она в свои 37 лет не боится экспериментировать со стилем.
Юлия Барановская — одна из соведущих Александра Васильева в «Модном приговоре», но съемки передачи приостановили еще в феврале. Ну а пока теледива посвящает все свободное время семье. Юлия любит путешествовать.
Своим поклонникам экс-возлюбленная Андрея Аршавина сообщила, что вернулась домой. В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в черном платье плиссе с принтом. Наряд свободного кроя скрыл изъяны ее фигуры. Барановская не побоялась предстать без макияжа.
Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды
«Москва встретила с любовью», — написала звезда.
Поклонники были рады таким новостям. Многие осыпали комплиментами телеведущую.
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«С возвращением! Очень ждем фотографий, видео», «Просто девочка», «Очень красивый вид», «Какой шикарный наряд», «Ох, без макияжа вы свежа, как роза», «Ну что леди! Отдохнувшая наша!», «Похорошели», — стали писать подписчики.