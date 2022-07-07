Москва тонет из-за непогоды: град повредил машины, а ливень затопил метро

Погода снова принесла неприятные сюрпризы москвичам. Только завершилась аномальная жара, как начались грозы с градом.
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В Москве прошел ливень. Фото: Global Look Press

Уже не первый год даже простые люди замечают, что климат начал меняться. Лютой зимы в Москве не было несколько лет, но начались сильные снегопады. И если весна выдалась самой холодной за век, то теперь лето преподносит сюрпризы москвичам.

В июне началась сильная жара. Воздух прогрелся до 32 градусов. И лишь на днях пришли дожди, но они принесли не свежий воздух, а большой ущерб.

И вот 5 июля столицу накрыли сильные грозы. Но уже спустя два дня непогода вернулась. На этот раз прошел залповый ливень, а в некоторых местах выпал град размером с ладонь.

Жители стали жаловаться, что машины, которые были припаркованы на улице, поцарапаны, а некоторые теперь с вмятинами от града. А в центре столицы вода стала бежать ручьем, ее было по щиколотку.

В некоторых местах затопило метро, а деревья упали на пути из-за сильного ветра. Люди не могли добраться до дома: общественный транспорт был переполнен, а цены на такси взлетели.

Если в 20 км от МКАД возле Троицка ливень с градом прошел днем, то Москву накрыла непогода в самый пик, когда люди возвращались домой с работы. Даже те, кто предпочел поехать на машине, оказались дома не скоро, так как образовались пробки из-за аварий, которые спровоцировал ливень и плохая видимость.

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Напомним, что экономисты следят за тем, как пикирует рубль. Доллар стал расти, а это значит, что скоро товары подорожают, рассказали эксперты. Между тем аренда жилья дешевеет.

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