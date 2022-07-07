Москва тонет из-за непогоды: град повредил машины, а ливень затопил метро

В некоторых местах затопило метро, а деревья упали на пути из-за сильного ветра. Люди не могли добраться до дома: общественный транспорт был переполнен, а цены на такси взлетели.

Если в 20 км от МКАД возле Троицка ливень с градом прошел днем, то Москву накрыла непогода в самый пик, когда люди возвращались домой с работы. Даже те, кто предпочел поехать на машине, оказались дома не скоро, так как образовались пробки из-за аварий, которые спровоцировал ливень и плохая видимость.

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Напомним, что экономисты следят за тем, как пикирует рубль. Доллар стал расти, а это значит, что скоро товары подорожают, рассказали эксперты. Между тем аренда жилья дешевеет.

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