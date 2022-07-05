Москва превратилась в Венецию: на столицу обрушился сильнейший ливень, затопив улицы

И 5 июля уже ближе к вечеру столицу накрыло ливнями и грозами. В некоторых местах прошел град. А некоторые дворы и улицы затопило.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в ближайшие часы в столице ожидаются шквальный ветер и сильный ливень с градом, который вызовет сильные подтопления.

«Гроза, диаметр града 2–3 см. Шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с. На подходе кучево-дождевые облака до 13 км, а это еще хуже», — отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что прольется до 45–50 мм осадков, или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц. Опасные погодные условия будут в столице по прогнозам до 21 часа. Отмечается, что к концу недели температура воздуха в столице опустится и станет более комфортной.

Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, некоторые звезды оказались под ливнем. Агата Муцениеце, Лера Кудрявцева и другие известные персоны ехали на работу, когда их накрыл дождь.

Смотрите также