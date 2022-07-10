Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на грозу

Несмотря на грозу, которая обрушилась на российскую столицу 10 июля, аэропорты Москвы работают в штатном режиме. Сложные погодные условия не повлияли на их функционал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Росавиации.

При этом другой источник информационного агентства сообщил, что один рейс из Баку (компания Utair) был перенаправлен из аэропорта Внуково в Домодедово.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Журналисты передают, что из-за сильного ветра в Москве падают деревья. Во время одного из таких инцидентов на улице Подольской пострадал человек.

Смотрите также: