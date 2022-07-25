«Мощнейшие хиты»: Эмин восхищается творчеством Меладзе

В конце весны Валерий Меладзе выступил с заявлением. Артист сказал, что планирует покинуть сцену и вернется к своей первой профессии. Он был уверен, что вновь сможет заниматься очисткой воды – именно по этой теме Меладзе писал диссертацию в молодости.

Прошло некоторое время и в Сети вновь появилась информация о том, что Меладзе готовится к концертам. Так, например, на его выступление в Москве цена билетов доходит до 70 тысяч рублей.

Ценят творчество артиста не только его преданные фанаты, но и некоторые коллеги по цеху. Так, например, Эмин Агаларов считает Валерия Меладзе звездой большой величины.