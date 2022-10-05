Морщины и возрастной птоз: как выглядит Муцениеце без профессионального макияжа и света (видео)

Агата Муцениеце старается придерживаться естественных принципов красоты. Пока в ее адрес не поступало претензий об излишней любви к бьюти-процедурам и «уколам красоты».

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Тем не менее, звезда регулярно посещает косметолога, ну а перед поклонниками не стесняется выходить в прямые эфиры без макияжа и компьютерных масок.

В своем телеграме Агата Муцениеце провела стрим с подписчиками, показавшись с утра такой, какая есть: не скрыв от публики мешочков и морщинок под глазами, также можно было разглядеть возрастной птоз на коже.