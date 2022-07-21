Морозов рассказал, зачем зрители приходят на концерты Бузовой

«Изменился зритель. Меня недавно поразил один человек. Я хочу рассказать про Олю Бузову. Я в Звенигороде встречаю знакомую. Она говорит, что поехала на концерт Бузовой в Москву. А я говорю: «Зачем?». Она отвечает: «Как зачем? Обосрать. Ну она будет песни петь, а я на телефон снимать, комментировать, а потом выложу в соцсетях. Будет куча лайков и подписчиков».