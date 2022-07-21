Морозов рассказал, зачем зрители приходят на концерты Бузовой

Шоумен Александр Морозов в проекте «Откройте, Давид!» рассказал, для каких целей сегодня зрители ходят на концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
«Изменился зритель. Меня недавно поразил один человек. Я хочу рассказать про Олю Бузову. Я в Звенигороде встречаю знакомую. Она говорит, что поехала на концерт Бузовой в Москву. А я говорю: «Зачем?». Она отвечает: «Как зачем? Обосрать. Ну она будет песни петь, а я на телефон снимать, комментировать, а потом выложу в соцсетях. Будет куча лайков и подписчиков».
Как отметил Морозов, раньше зрители ходили на концерты, чтобы получить наслаждение.
«А тут идут на концерт, чтобы обосрать. И она такая ни одна», - заявил Морозов.
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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.