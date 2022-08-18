Море, солнце, пляж: Рената Литвинова блеснула идеальной фигурой в бикини, но осталась недовольна

55-летняя Рената Литвинова на отдыхе блеснула точеной фигурой в бикини. Она позировала на пляже в черном купальнике, демонстрируя свои подтянутые и упругие формы, плоский живет, стройные длинные ноги. Едва ли каждая ровесница актрисы смогла бы похвастаться такой внешностью, и тем не менее, звезда заявила, что недовольна собой.

«Меня не оставляют вопросы - что же в себе улучшить?????- снова и снова масса «несмирения», - написала Литвинова под фото.

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Каких именно улучшений не хватает, Литвинова не ответила. Хотя вопросы у подписчиков были: многие с недоумением заметили, что Рената красотка, и ей стоит наслаждаться собой в зеркале.

Где именно отдыхает актриса, она скрывает. С весны она живет в Париже, куда сбежала с подругой Земфирой. По всей видимости, улетела Литвинова на один из французских курортов.