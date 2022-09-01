«Морду набить одному человеку»: Пугачева назвала настоящую цель приезда в Москву

Примадонна удивила журналистов откровенным признанием.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева во время общения с журналистами в честь 1 Сентября в Первой московской гимназии, куда она привела своих детей, обозначила, для чего на самом деле приехала в Москву.

«Вот вы приехали в Москву, что первым делом захотелось сделать?» — спросили представители прессы Примадонну, сообщает Super.ru.

«Да много чего. Морду набить одному человеку», — заявила Пугачева.

Возможно, что речь идет о священнике Андрее Ткачеве. Напомним, что он вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж заявил: «Воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

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В ответ Пугачева не поленилась и записала ролик из Израиля: «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Приду в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник».

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