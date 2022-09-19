«Мордочка розовенькая! Ресницы отклеились»: 53-летняя Лопес с мешками под глазами ошарашила лицом спросонья

В свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит так, словно ей не больше тридцати. На лице - мизер морщин, кода плотная и упругая. Такое чувство, что голливудская дива поселилась в морозильной камере. Или заполучила молодильные яблочки. Однако вот уже лет двадцать, как новоиспеченная женушка Бена Аффлека перестала стареть к зависти многих поклонниц.

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Только посмотрите, как Дженнифер выглядит спросонья без косметики на лице. Актриса только вышла из душа, натянув банный халатик. Даже волосы не успела феном просушить. Единственный отсыл к возрасту - вспухшие веки и мешки под глазами.