«Мордочка розовенькая! Ресницы отклеились»: 53-летняя Лопес с мешками под глазами ошарашила лицом спросонья

В свои 53 года Дженнифер Лопес выглядит так, словно ей не больше тридцати. На лице - мизер морщин, кода плотная и упругая. Такое чувство, что голливудская дива поселилась в морозильной камере. Или заполучила молодильные яблочки. Однако вот уже лет двадцать, как новоиспеченная женушка Бена Аффлека перестала стареть к зависти многих поклонниц.
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Только посмотрите, как Дженнифер выглядит спросонья без косметики на лице. Актриса только вышла из душа, натянув банный халатик. Даже волосы не успела феном просушить. Единственный отсыл к возрасту - вспухшие веки и мешки под глазами.
Дженнифер Лопес отклеила ресницы и умылась после сна. Фото: соцсети героя публикации
«Мордочка розовенькая! Ресницы отклеила», «Так молодо выглядит», «Без макияжа даже лучше», «Совсем девчонка», «Миленькая такая», «А ей идет! Красотка», «Зачем вообще косметика?», «Глазища опухли», «Муж, поди, спать не дает, вон мешки какие под веками», «Смелая! И умытая», - пишут фолловеры.