«Монгольское иго так просто не прошло мимо наших семей»: Солнцев объявил себя братом Бузовой

Как отметил Солнцев, у них с Бузовой один разрез глаз. «Одни скулы, одна поволока на этих глазах. Один прищур, искус, одно и то же желание поесть мяса из котла в степи со свежим луком и помидоркой. Все одно и тоже. Столько общего. Один знак зодиака. Одни трусы на двоих — нулевка. Только соски и больше ничего. Плоские попы и там, и там. Тут пращуры не подсуетилась. Плоские спины. Желание выступать на публике. Вот тут мы с ней просто как братики», — заметил Рустам Солнцев.

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Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он живет в Калифорнии.