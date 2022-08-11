«Монгольское иго так просто не прошло мимо наших семей»: Солнцев объявил себя братом Бузовой

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в «Телеграме» объявил себя братом певицы Ольги Бузовой.
«Я это долго скрывал. Долго и упорно. Мне не хотелось об этом говорить, но мы с Бузовой — родная кровь. Монголы. Монгольское иго так просто не прошло мимо наших семей. Мои и Олины предки имели общих пращуров. Да, одно лицо. Увы, для Оли».
Как отметил Солнцев, у них с Бузовой один разрез глаз. «Одни скулы, одна поволока на этих глазах. Один прищур, искус, одно и то же желание поесть мяса из котла в степи со свежим луком и помидоркой. Все одно и тоже. Столько общего. Один знак зодиака. Одни трусы на двоих — нулевка. Только соски и больше ничего. Плоские попы и там, и там. Тут пращуры не подсуетилась. Плоские спины. Желание выступать на публике. Вот тут мы с ней просто как братики», — заметил Рустам Солнцев.
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Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он живет в Калифорнии.