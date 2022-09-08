Монеточку объявили в розыск судебные приставы из-за долга Костюшкину

Заметим, что если на счетах Монеточки не окажется денег, то может быть наложен арест на квартиру певицы на Чистых Прудах в столице.

Ранее столичный суд пришел к выводу, что песня Лизы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиат композиции экс-солиста «Чай вдвоем» «Женщина, я не танцую». Она должна была выплатить полмиллиона рублей, сообщает Mash.

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Добавим, что Монеточка уехала вскоре после судебного заседания рожать за границу. Долг перед Костюшкиным она не погасила.