Монетизирует уходящее? Михалкова задрала перед людьми одежду, показав исподнее

38-летняя Юлия Михалкова выставила в своем аккаунте во «ВКонтакте» дерзкую фотографию. Артистка запечатлелась в одной толстовке, без брюк. Эффект звезда решила усилить, задрав низ кофты и обнажив белье.

«Каждый день – это новый шанс», - загадочно подписала она снимок.

Поклонники оценили дерзость своей любимицы.

«Круто!», «Значит, шанс у меня, все же, есть? Ладно. Выходи за меня!», «Ты зая, самая классная», - написали люди.

Впрочем, не обошлось и без доли критики. «Шапка, пуховик... И в трусах... Шанс.... Новый...», «Дайте даме еще немножко помонетизировать свою уходящую попу», - также можно увидеть в комментариях.