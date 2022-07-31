Моментально выходит из себя: Немоляева назвала тему, которая выводит Ахеджакову

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что их с Лией Ахеджаковой беседы далеко не всегда заканчиваются на позитивной ноте. Подруги могут поссориться, не сойдясь во мнении по какому-то вопросу.
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В основном, такая реакция следует, когда звезды затрагивают политику. Артистки могут долго и нудно спорить, но в итоге каждая из них остается при своем мнении. Подобные диалоги сильно выматывают, поэтому знаменитости приняли единственное верное решение — игнорировать скользкую тему.
«У Лии своя точка зрения, у меня — своя, — заметила Немоляева. — <…> Поэтому, чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем», — призналась артистка.
Ранее Лия Ахеджакова сообщила о своем отъезде из России.
Источник: «Вечерняя Москва»