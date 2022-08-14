«Молюсь за тебя»: Юлия Барановская публично обратилась к младшему сыну от Андрея Аршавина

В семье телеведущей Юлии Барановской 14 августа праздник, день рождения ее младшего сына от экс-футболиста Андрея Аршавина Арсения.

Мальчику исполнилось десять лет. Юлия Барановская посвятила сыну трогательный пост в микроблоге, признавшись ему в своей безграничной любви.

«С днем рождения, моя душа, мое счастье, моя любовь, мой сын, мой Арсений. Вот уже десять лет я задыхаюсь от любви, когда смотрю на тебя, с твоим приходом в этот мир стало светлее, теплее, уютнее, ты принес вместе с собой столько счастья, столько света, столько любви, что нам всем хватает. Каждый день говорю спасибо небесам за тебя, молюсь за тебя и радуюсь, что выбрал меня своей мамой. Мой маленький взрослый мужчина. Твоя взрослая маленькая мама», - написала Юлия Барановская.

Напомним, Арсений - младший из троих детей Юлии Барановской, которых она родила в гражданском браке с Андреем Аршавиным. У нее есть еще сын Артем и дочка Яна.

Юлия Барановская была беременна Арсением, когда Андрей Аршавин объявил, что уходит от нее к другой женщине.