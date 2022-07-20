Моложавая женщина с лучезарной улыбкой: как выглядит мама Леонида Агутина

В семье известного музыканта Леонида Агутина двадцатого июля праздник — день рождения у мамы звезды Людмилы Леонидовны Агутиной. Ей исполнилось 82 года.
Леонид Агутин в телеграм-канале трогательно поздравил родительницу с этим прекрасным событием.
«Сегодня у мамочки день рождения. Спасибо тебе за жизнь! За любовь и веру! За бесконечную доброту и заботу! Люблю и дорожу! Здоровья и долгих лет!» — написал Леонид Агутин.
Публикацию он сопроводил снимком, на котором его мама запечатлена с большим букетом белых роз. Вероятно, это подарок сына Леонида Агутина. В кадре Людмила Леонидовна лучезарно улыбается.
Мама Леонида Агутина. Фото: соцсети
Мама Леонида Агутина — преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Российской Федерации, работала в школе № 863, № 791 в Москве, написала книгу о сыне, которую представила в «Московском Доме книги» к 50-летию Леонида.
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Напомним, 16 июля свой день рождения отмечал и Леонид Агутин, ему исполнилось 53 года.