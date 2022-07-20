Моложавая женщина с лучезарной улыбкой: как выглядит мама Леонида Агутина

Мама Леонида Агутина — преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Российской Федерации, работала в школе № 863, № 791 в Москве, написала книгу о сыне, которую представила в «Московском Доме книги» к 50-летию Леонида.

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Напомним, 16 июля свой день рождения отмечал и Леонид Агутин, ему исполнилось 53 года.