«Молодых пацанов мне адски жалко»: Бородина разнесла сбежавших из России мужчин

Ксения Бородина ответила на популярные вопросы поклонников. В числе прочего у звезды спросили, как она относится с мужчинам, которые сбежали из России после объявления частичной мобилизации.

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Телеведущая призналась, что не поддерживает покинувших родину представителей сильного пола.

«Мужчина — это всегда опора! Всегда! Даже если у него есть страх, мне кажется, он этого не будет показывать маме, дочери, жене. А тем более убегать и оставлять их тут. Есть же такие, кто бил в грудь и кричал, что ждут этого момента. А теперь где они?» — написала Ксения.