Молодой муж Седоковой решил заработать в Сети

Накануне стало известно, что молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма решил подзаработать в Сети.
Теперь тем, кто хочет посмотреть публикации в его микроблоге в одной из популярных соцсетей, придется заплатить. Стоимость - За 849 рублей в месяц. Правда, какой контент увидят подписчики – неизвестно.
Напомним, в начале прошлого сезона Янис не смог подписать контракт ни с одним российским баскетбольным клубом. Теперь он играет в одной из низших Лиг США. Еще зимой семья перебралась в Майами, где Седокова арендует виллу за 4 млн рублей в месяц.
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: соцсети