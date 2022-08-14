Молодой муж Седоковой решил заработать в Сети

Напомним, в начале прошлого сезона Янис не смог подписать контракт ни с одним российским баскетбольным клубом. Теперь он играет в одной из низших Лиг США. Еще зимой семья перебралась в Майами, где Седокова арендует виллу за 4 млн рублей в месяц.