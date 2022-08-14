Молодой муж Седоковой решил заработать в Сети

Янис Тимма сделал платные просмотры своих публикаций в популярной соцсети.
Янис Тимма и Анна Седокова

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: соцсети

Накануне стало известно, что молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма решил подзаработать в Сети.

Теперь тем, кто хочет посмотреть публикации в его микроблоге в одной из популярных соцсетей, придется заплатить. Стоимость - За 849 рублей в месяц. Правда, какой контент увидят подписчики – неизвестно.  

Напомним, в начале прошлого сезона Янис не смог подписать контракт ни с одним российским баскетбольным клубом. Теперь он играет в одной из низших Лиг США. Еще зимой семья перебралась в Майами, где Седокова арендует виллу за 4 млн рублей в месяц.  

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: соцсети

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